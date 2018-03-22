Фуркад заявил, что получает удовольствие от выступления на этапе Кубка мира в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад отметил поддержку, которую оказали ему российские болельщики во время этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом победитель первой в истории гонки Кубка мира в Тюмени рассказал журналистам вскоре после ее окончания.

В четверг французский биатлонист стал первым в спринте.

"Я очень доволен атмосферой в Тюмени. Российские болельщики поддерживали и мотивировали меня своей поддержкой, я видел много плакатов с моим именем и моим изображением. Мне это было очень приятно, я получил настоящее удовольствие от гонки, это было красивое соревнование", - сказал Фуркад.

В субботу Фуркад выступит в гонке преследования, по итогам которой он может выиграть общий зачет Кубка мира седьмой раз подряд.