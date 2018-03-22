Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фуркад заявил, что получает удовольствие от выступления на этапе Кубка мира в Тюмени

Спорт
22 марта, 19:10 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 22, марта. /ТАСС

В четверг французский биатлонист стал первым в спринте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад отметил поддержку, которую оказали ему российские болельщики во время этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом победитель первой в истории гонки Кубка мира в Тюмени рассказал журналистам вскоре после ее окончания.

В четверг французский биатлонист стал первым в спринте.

"Я очень доволен атмосферой в Тюмени. Российские болельщики поддерживали и мотивировали меня своей поддержкой, я видел много плакатов с моим именем и моим изображением. Мне это было очень приятно, я получил настоящее удовольствие от гонки, это было красивое соревнование", - сказал Фуркад.

В субботу Фуркад выступит в гонке преследования, по итогам которой он может выиграть общий зачет Кубка мира седьмой раз подряд.

Смотрите также

Фуркад не уверен, что ему хватит мотивации продолжать карьеру до Олимпиады-2022

Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте

Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Норвегии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Памфилова заявила, что дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота
5
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
6
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
7
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов