Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер сборной Бразилии сообщил, что следит за футболистами из чемпионата России

Спорт
22 марта, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Тите отдельно отметил бразильских игроков московского "Спартака", подчеркнув их высокий уровень

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу следит за бразильцами, выступающими в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Тите.

Специалист отдельно отметил бразильских игроков московского "Спартака", подчеркнув их высокий уровень. "Мы следим за всеми бразильскими футболистами. Тот же Луис Адриано выступал на мировом уровне, у него прекрасная скорость, у полузащитника Фернандо высокая маневренность на поле. Педро Роша еще с прошлого года на виду, он может забивать много голов", - сказал Тите.

Бразильская команда провела часть текущего сбора команды на территории "Открытие-Арены", которая является домашним стадионом "Спартака".

Сборная Бразилии в пятницу 23 марта в контрольном матче сыграет с командой России. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники".

Смотрите также

Алисон: погода позволит бразильцам сыграть с российскими футболистами в полную силу

Тренеру сборной Бразилии по футболу трудно определиться с составом команды на ЧМ-2018

Сборная России по футболу сыграет в белой форме в контрольном матче против бразильцев

Сборная Бразилии по футболу в полном составе тренируется перед матчем с россиянами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Памфилова заявила, что дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота
5
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
6
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
7
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов