Тренер сборной Бразилии сообщил, что следит за футболистами из чемпионата России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу следит за бразильцами, выступающими в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Тите.

Специалист отдельно отметил бразильских игроков московского "Спартака", подчеркнув их высокий уровень. "Мы следим за всеми бразильскими футболистами. Тот же Луис Адриано выступал на мировом уровне, у него прекрасная скорость, у полузащитника Фернандо высокая маневренность на поле. Педро Роша еще с прошлого года на виду, он может забивать много голов", - сказал Тите.

Бразильская команда провела часть текущего сбора команды на территории "Открытие-Арены", которая является домашним стадионом "Спартака".

Сборная Бразилии в пятницу 23 марта в контрольном матче сыграет с командой России. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники".