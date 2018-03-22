Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад понимает, почему ведущий российский биатлонист Антон Шипулин думает о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона. Об этом француз рассказал журналистам после победы в спринте на заключительном в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени.

Шипулин озвучил намерение завершить карьеру после олимпийского сезона в прошлом году во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Окончательного решения 30-летний российский спортсмен еще не принял.

"Антон на один год старше меня, а я думаю о том, чтобы уйти из биатлона через два года, поэтому я могу понять его. У него есть семья, маленький сын. Быть профессиональным спортсменом и сохранять высокий уровень много лет - не так просто, о чем я сам прекрасно знаю", - сказал Фуркад.

"Я не могу сказать, что буду рад этому решению, поскольку он один из моих главных конкурентов, с которым мне приятно соревноваться, но я пойму, если он решит остановиться", - добавил француз.

Шипулин был вынужден пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане, поскольку без объяснения причин не получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Шипулин в составе мужской сборной стал олимпийским чемпионом на Играх в Сочи в эстафете.