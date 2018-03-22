Матч чемпионата России по футболу "Амкар" - "Локомотив" пройдет в Москве

ТАСС, 22 марта. Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между пермским "Амкаром" и московским "Локомотивом" пройдет в Москве на стадионе "РЖД-Арена". Об этом сообщается на официальном сайте "Амкара".

Такое решение было принято в связи с невозможностью проводить матчи на поле пермского стадиона "Звезда". Встреча состоится 31 марта.

"Во-первых, мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча, "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получает всю прибыль от билетной программы, - говорится в сообщении. - С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для "Амкара". Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. "Амкар" никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизове, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны".

После зимней паузы в чемпионате России "Амкар" уже провел домашний матч не в Перми. Встреча 22-го тура с тульским "Арсеналом" прошла в Уфе.

Ранее генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил ТАСС, что матч с "Локомотивом" и игра 26-го тура с "Рубином" (14 апреля) может пройти в Хабаровске, Уфе или Саранске. В пресс-службе РФПЛ заявили, что "Амкар" обязан уведомить лигу о месте проведения игры не позднее, чем за семь дней до начала матча. Согласно регламенту РФПЛ, в случаях неготовности домашнего стадиона команды [несоответствия его регламентным требованиям], матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного (резервным стадионом "Амкара" является арена в Уфе - прим. ТАСС), а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов заявил ТАСС, что "Уфа" готова предоставить "Амкару" свою арену для проведения матчей РФПЛ в случае согласия регионального МВД.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает первое место, набрав 49 очков, "Амкар" с 22 очками идет 15-м.