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"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Ибрагимовичем

Спорт
22 марта, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

О будущем клубе 36-летнего футболиста не сообщается

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Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович

© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 22 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Каждый в клубе хотел бы поблагодарить Златана за его вклад в результаты команды с момента его прихода. Мы желаем ему успехов в дальнейшем", - говорится в сообщении. О будущем клубе 36-летнего форварда не сообщается.

Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" из французского ПСЖ в 2016 году. Всего в составе английской команды он провел 53 матча, забил 29 мячей, сделал 10 результативных передач. Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы связок колена, которую получил в апреле в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта". В составе "Манчестер Юнайтед" швед выиграл Лигу Европы и стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.

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