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Призер ОИ-2018 лыжница Белорукова получила двухкомнатную квартиру от Коми

Спорт
22 марта, 21:05 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 22, марта. /ТАСС

Как подчеркнул глава региона Сергей Гапликов, правительство республики будет всячески поддерживать спортсменку

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Юлия Белорукова

Юлия Белорукова

© Сергей Бобылев/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 22 марта. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Юлия Белорукова получила двухкомнатную квартиру в Сыктывкаре. Ключи от нее вручил спортсменке глава региона Сергей Гапликов на встрече с лыжницей и ее тренером Александром Ветровым, сообщили в пресс-службе главы республики Коми.

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"Глава региона вручил спортсменке ключи от новой двухкомнатной квартиры в новостройке по улице Карла Маркса в Сыктывкаре, приобретенной за счет внебюджетных средств. Также в соответствии с постановлением правительства Коми в ближайшее время лыжнице будет выплачена денежная премия за спортивные достижения", - указано в сообщении пресс-службы.

Как подчеркнул Гапликов, правительство республики будет всячески поддерживать спортсменку. "Добро пожаловать домой! Поздравляю с успешным выступлением на Олимпиаде в Южной Корее. Мы очень надеемся, что в дальнейшем вы свяжете свою жизнь с республикой, и решили сделать вам подарок - это ключи от квартиры в новом доме, вы ее заслужили. Правительство республики всячески будет поддерживать вас и всех, кто прославляет наш регион", - процитировала главу республики его пресс-служба.

23-летняя Белорукова отметила, что связывает свое будущее с Коми. "Я безумно благодарна республике за поддержку! И, конечно, не собираюсь менять регион. Я здесь родилась, я люблю это место, связываю с ним свое будущее и постараюсь выполнить все, что от меня зависит", - сказала она.

Участники встречи также обсудили предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдет на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре с 23 марта по 1 апреля. Юлия Белорукова примет участие в гонках.

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане спортсменка завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и в эстафете.

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