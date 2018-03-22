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Колобков: WADA не имеет претензий к работе РУСАДА

Спорт
22 марта, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В среду в Лозанне министр спорта РФ провел встречу с главой WADA Крейгом Риди и генеральным директором организации Оливье Ниггли

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет претензий к работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), российскую организацию постоянно контролирует мониторинговая группа WADA. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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В среду в Лозанне Колобков провел встречу с главой WADA Крейгом Риди и генеральным директором организации Оливье Ниггли.

"Мы постоянно находимся во взаимодействии и с WADA, и с комиссией по соответствию, которая как раз рассматривает вопрос о восстановлении российской антидопинговой организации РУСАДА, - сказал Колобков. - РУСАДА фактически выполняет все функции антидопинговой организации, осуществляет и тестирование, и планирование, и расследование. К работе РУСАДА претензий нет, организацию постоянно контролирует мониторинговая группа WADA".

"Что касается запрета проведения международных соревнований с 1 апреля 2018 года в тех странах, в которых национальная антидопинговая организация не соответствует кодексу WADA, то Всемирное антидопинговое агентство разъяснило свою позицию. Помимо тех международных соревнований, которые Россия проведет в ближайшее время, у нашей страны остается возможность проводить новые турниры. К России будет применяться прежний стандарт", - отметил Колобков.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА.

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