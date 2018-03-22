СКА победил "Локомотив" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 марта. Петербургский СКА на своей площадке со счетом 3:1 обыграл ярославский "Локомотив" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В составе СКА отличились Илья Ковальчук (13-я минута), Вадим Шипачев (29) и Илья Каблуков (43). За "Локомотив" шайбу забросил Иван Лекомцев (22).

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу СКА.

Петербургская команда гарантировала себе бронзовые медали чемпионата России за счет победы в регулярном чемпионате КХЛ, вне зависимости от результатов финалов Западной и Восточной конференции. В финале Западной конференции СКА сыграет с победителем противостояния между московским ЦСКА и хельсинкским "Йокеритом". Клуб выходит в финал конференции третий сезон подряд, в 2015 и 2017 году СКА выигрывал Кубок Гагарина.