"Куньлунь" станет базовым клубом сборной Китая по хоккею

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" станет базовой командой национальной сборной Китая на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщил на специальной пресс-конференции в четверг главный тренер клуба Юсси Тапола.

"Я очень рад выступать здесь в качестве главного тренера "Куньлуня" и базового клуба будущей сборной Китая, - сказал финский специалист. - Несмотря на то, что хоккей в Китае пока является не слишком популярным видом спорта, мы надеемся превратиться в значительную силу в течение следующих четырех лет".

Пекинский клуб "Куньлунь" был основан в 2016 году для участия в Континентальной хоккейной лиге. Команда была сформирована за месяц до старта регулярного чемпионата, но сумела выйти в плей-офф лиги в свой дебютный сезон.

Помимо китайских хоккеистов за "Куньлунь" выступают игроки из Канады, Белоруссии, России, США, Украины, Финляндии и Швеции.