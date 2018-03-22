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Немецкие фигуристы Савченко и Массо побили мировой рекорд по сумме программ на ЧМ

Спорт
22 марта, 23:52 дата обновления: 23 марта, 0:00 UTC+3

Савченко и Массо получили за произвольную программу 162,86 балла, набрав 245,84 балла по сумме короткой и произвольных программ на турнире в Милане

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Алена Савченко и Бруно Массо

Алена Савченко и Бруно Массо

© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо побили мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ среди спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Милане.

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Савченко и Массо завоевали золото чемпионата мира, получив за произвольную программу 162,86 балла и 245,84 балла - по сумме короткой и произвольных программ. Предыдущее высшее достижение в произвольной программе также принадлежало данной немецкой паре, на Олимпийских играх в Пхёнчхане они получили 159,31 балла и стали олимпийскими чемпионами.

Предыдущий рекорд по сумме программ принадлежал россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову (237,71) и был установлен в 2013 году на этапе Гран-при в США.

Савченко стала выступать в паре с Массо с 2015 года, вместе спортсмены дважды завоевывали серебро чемпионатов Европы, также в их активе бронза и серебро мировых первенств. 

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