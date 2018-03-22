Немецкие фигуристы Савченко и Массо побили мировой рекорд по сумме программ на ЧМ

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо побили мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ среди спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Милане.

Савченко и Массо завоевали золото чемпионата мира, получив за произвольную программу 162,86 балла и 245,84 балла - по сумме короткой и произвольных программ. Предыдущее высшее достижение в произвольной программе также принадлежало данной немецкой паре, на Олимпийских играх в Пхёнчхане они получили 159,31 балла и стали олимпийскими чемпионами.

Предыдущий рекорд по сумме программ принадлежал россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову (237,71) и был установлен в 2013 году на этапе Гран-при в США.

Савченко стала выступать в паре с Массо с 2015 года, вместе спортсмены дважды завоевывали серебро чемпионатов Европы, также в их активе бронза и серебро мировых первенств.