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Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в соревнованиях спортивных пар

Спорт
22 марта, 23:59 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 22, марта. /ТАСС

Победили с мировым рекордом олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии

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Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Владимир Морозов и Евгения Тарасова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами чемпионата мира в Милане в соревнованиях спортивных пар.

Тарасова и Морозов по итогам короткой и произвольной программ получили 225,53 балла. Золото завоевали олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо (245,84) из Германии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (218,36).

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали четвертыми (207,88), Кристина Астахова и Алексей Рогонов - восьмыми (202,16).

Тарасова и Морозов являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года и двукратными чемпионами Европы. Они стали серебряными призерами в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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