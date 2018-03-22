Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в соревнованиях спортивных пар

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами чемпионата мира в Милане в соревнованиях спортивных пар.

Тарасова и Морозов по итогам короткой и произвольной программ получили 225,53 балла. Золото завоевали олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо (245,84) из Германии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (218,36).

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали четвертыми (207,88), Кристина Астахова и Алексей Рогонов - восьмыми (202,16).

Тарасова и Морозов являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года и двукратными чемпионами Европы. Они стали серебряными призерами в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане.