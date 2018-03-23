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Российские фигуристы Забияко и Энберт довольны своим прогрессом в олимпийском сезоне

Спорт
23 марта, 0:26 UTC+3 МИЛАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На чемпионате мира в Милане российская пара заняла четвертое место, набрав 207,88 балла

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МИЛАН /Италия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряные призеры командного олимпийского турнира российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт довольны, что смогли достичь очевидного прогресса в катании в сезоне-2017/18. Об этом спортсмены рассказали ТАСС по окончании выступления на чемпионате мира в Милане, по итогам которого заняли четвертое место.

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Спортсмены получили 133,50 балла, в сумме - 207,88.

"Мы довольны - было сложно, но мы справились, - рассказал Энберт. - Впечатления хорошие после этого сезона достаточно хорошие, и мы безумно рады тому, что нам удалось прогрессировать. Да, помарки сегодня были, не все получилось идеально, но мы рады, что сейчас все закончилось, хочется поскорее снять коньки и отдохнуть, усталость накопилась, и это сегодня немного давило. Но в целом это был хороший сезон".

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.

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