Российские фигуристы Забияко и Энберт довольны своим прогрессом в олимпийском сезоне

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряные призеры командного олимпийского турнира российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт довольны, что смогли достичь очевидного прогресса в катании в сезоне-2017/18. Об этом спортсмены рассказали ТАСС по окончании выступления на чемпионате мира в Милане, по итогам которого заняли четвертое место.

Спортсмены получили 133,50 балла, в сумме - 207,88.

"Мы довольны - было сложно, но мы справились, - рассказал Энберт. - Впечатления хорошие после этого сезона достаточно хорошие, и мы безумно рады тому, что нам удалось прогрессировать. Да, помарки сегодня были, не все получилось идеально, но мы рады, что сейчас все закончилось, хочется поскорее снять коньки и отдохнуть, усталость накопилась, и это сегодня немного давило. Но в целом это был хороший сезон".

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.