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Курри: хоккеисты "Йокерита" выходили на матч плей-офф КХЛ с ЦСКА как на последний бой

Спорт
23 марта, 3:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча завершилась победой финской команды в пятом овертайме

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Хоккеисты финского "Йокерита" выходили на пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА как на последний бой. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер финского клуба Яри Курри.

"Йокерит" в четверг в самой длинной игре в истории КХЛ переиграл ЦСКА со счетом 2:1. Для выявления победителя потребовалось пять овертаймов. Команды провели на льду 142 минуты 9 секунд. Счет в серии стал 3-2 в пользу армейцев.

"Наши ребята вышли сегодня как на последний бой, - сказал Курри. - Это была захватывающая игра с обоюдными шансами на победу, обе команды очень хорошо сражались. Мы очень счастливы, что удалось одержать победу сегодня, теперь нам нужно отдохнуть и выложиться так же в субботу. Для нас ситуация простая - если проигрываем, то все заканчивается".

Шестой матч серии состоится в субботу в Хельсинки.

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