Кузнецова проиграла Дияс во втором круге турнира WTA в Майами

ТАСС, 23 марта. Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила Зарине Дияс из Казахстана во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (призовой фонд - $8,65 млн).

Россиянка, посеянная на турнире под 18-м номером, проиграла со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Продолжают участие в турнире россиянки Анастасия Павлюченкова (23), Дарья Касаткина (19), Наталья Вихлянцева, Елена Веснина (24). В третьем круге Дияс, занимающая 56-е место в мировом рейтинге, сыграет с немкой Кариной Виттхёфт.

Турнир в Майами входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой турнира в Майами является Йоханна Конта из Великобритании. Турнир завершится 31 марта.