Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции в матче чемпионата мира

ТАСС, 23 марта. Женская сборная России по керлингу со счетом 8:9 в экстра-энде уступила команде Швеции в 10-м матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная).

В турнирной таблице сборная России делит четвертое место с командой США (по шесть побед и четыре поражения). Гарантировали себе выход в следующую стадию сборные Канады, Швеции и Южной Кореи. В следующем матче в пятницу российские керлингистки сыграют с командой Южной Кореи.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.