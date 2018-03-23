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Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции в матче чемпионата мира

Спорт
23 марта, 5:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В турнирной таблице россиянки делят четвертое место с командой США

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ТАСС, 23 марта. Женская сборная России по керлингу со счетом 8:9 в экстра-энде уступила команде Швеции в 10-м матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная).

В турнирной таблице сборная России делит четвертое место с командой США (по шесть побед и четыре поражения). Гарантировали себе выход в следующую стадию сборные Канады, Швеции и Южной Кореи. В следующем матче в пятницу российские керлингистки сыграют с командой Южной Кореи.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.

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