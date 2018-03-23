"Лос-Анджелес" разгромил "Колорадо" в НХЛ, Копитар впервые в карьере забросил четыре шайбы

ТАСС, 23 марта. "Лос-Анджелес" победил "Колорадо" счетом 7:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У проигравших отличился Микко Рантанен (4-я минута). В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (5, 20, 33, 44), Джейк Маззин (8), Тобиас Ридер (21, 50).

Словенский форвард Копитар впервые в карьере забросил четыре шайбы. В последний раз за "Лос-Анджелес" забивал четыре гола в одном матче Люк Робитайл - в 1993 году.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов был заменен на Джонатана Бернье на 33-й минуте, после пятой шайбы "Лос-Анджелеса".

"Лос-Анджелес" занимает шестое место в Западной конференции с 89 очками, "Колорадо" - седьмое (88).

В другом матче "Чикаго" дома проиграл "Ванкуверу" - 2:5, форвард гостей Николай Голдобин сделал два голевых паса. "Нэшвилл" на своем льду уступил "Торонто" с тем же счетом.