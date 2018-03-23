Теннисист Медведев вступил в словесный конфликт с соперником после матча на турнире в США

ТАСС, 23 марта. Россиянин Даниил Медведев после окончания матча первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами вступил в словесный конфликт с соперником из Греции Стефаносом Циципасом.

Медведев в четверг со счетом 2:6, 6:4, 6:2 обыграл Циципаса и вышел во второй раунд соревнований. Во время традиционного рукопожатия российский теннисист услышал оскорбления в свой адрес и вступил в словесную перепалку с соперником. Арбитр встречи попытался успокоить россиянина, не пуская его к Циципасу.

Также во время матча теннисист из Греции взял, по мнению Медведева, слишком долгий перерыв и не извинялся после рикошетов мяча от сетки.

"Он маленький ребенок, который не умеет проигрывать. У меня не было бы претензий к нему, если бы он пожал мне руку без лишних слов, а его слова говорят о том, что они ищет конфликт", - сказал Медведев судье встречи.

В следующем раунде соревнований в Майами Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым, посеянным на турнире под четвертым номером. Соревнования завершатся 1 апреля.