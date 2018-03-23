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WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ

Спорт
23 марта, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Глава организации Крейг Риди отметил, что WADA оставляет за собой право обратиться в CAS, если международные спортивные федерации откажутся рассматривать потенциальные допинговые случаи россиян

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Глава WADA Крейг Риди

Глава WADA Крейг Риди

© EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

ТАСС, 23 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило более чем 60 нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами, в том числе связанных со стероидными профилями атлетов. Об этом сообщил глава отдела расследований организации Гюнтер Юнгер, слова которого приводит портал Inside the games.

По данным портала, WADA продолжает анализировать данные из системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащие всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. Кроме того, WADA получило новую информацию по стероидным профилям. Ранее информацию о получении данных российских спортсменов подтвердил ряд спортивных федераций.

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"Мы предоставили информацию международным федерациям, теперь им предстоит рассмотреть ее и, возможно, начать собственное расследование, - сказал Юнгер. - Мы говорим о более чем 60 случаях, агентство будет следить за каждым из них. Может возникнуть проблема в юридической плоскости, поскольку из-за нарушения порядка хранения у нас нет оригинальных проб, только копии, но мы считаем, что эта информация достаточно весомая. В федерациях должны сказать нам, что они проделали определенные шаги, прежде чем отказываться от разбирательств, иначе мы можем обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS)".

Глава WADA Крейг Риди подтвердил, что организация оставляет за собой право обратиться в CAS, если международные спортивные федерации откажутся рассматривать потенциальные допинговые случаи россиян. "Мы обратимся в каждую федерацию и скажем, что мы предоставили вам столько информации, сколько смогли, если вы можете действовать, то расследуйте дело. Если нет, мы сохраняем за собой право обратиться в CAS", - сказал Риди.
Также портал отмечает, что допинговые случаи россиян, информация о пробах которых была направлена в федерации, могли произойти на зимних и летних Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в неолимпийских видах спорта.

С 2009 года WADA начало проводить анализы крови спортсменов по программе биологического паспорта, это первый модуль, в котором учитываются гематологические показатели. На нем были отработаны статистические подходы для интерпретации данных, чтобы достоверно установить, имело ли место нарушение антидопинговых правил. С 2014 года в практику введен второй модуль биологического паспорта - стероидный профиль.

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