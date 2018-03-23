Сорокин: матч с бразильцами будет близким к генеральной репетиции ЧМ в плане организации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Бразилии можно назвать максимально близким к генеральной репетиции чемпионата мира по футболу - 2018 в организационном плане. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Игра состоится в пятницу на стадионе "Лужники". Первый матч на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники" после реконструкции прошел 11 ноября 2017 года. Сборная России уступила аргентинцам со счетом 0:1.

"Это второй тестовый матч в "Лужниках", каждый из таких матчей очень важен для нас - мы тестируем разные сервисы, которые потом будут предлагаться гостям чемпионата мира. Проверяем, конечно, немножко в усеченном режиме, но нам это даст возможность понять, как это все работает на конкретном стадионе. Будет применена схема управления потоками транспорта, которая будет максимально близка к условиям чемпионата мира - это, пожалуй, самое главное. Этот матч можно назвать максимально близким к генеральной репетиции чемпионата мира в организационном плане, посмотрим, будут ли еще матчи на этом стадионе", - отметил Сорокин.

Глава оргкомитета ждет красивой и интересной игры со стороны обеих команд. "Остается не так много времени до чемпионата мира, и каждая игра важна для нашей сборной. Встретятся две совершенно разные школы, разные манеры игры - думаю, что будет интересно", - считает Сорокин.

По словам собеседника агентства, бразильские футболисты не жалуются на условия проживания и тренировок в России. "С бразильцами лично не общался, так как целую неделю были инспекционные визиты [в города, которые примут ЧМ], но никаких жалоб от них не слышал. Нареканий нет, если бы они были, то я бы об этом знал", - подчеркнул генеральный директор оргкомитета.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. "Лужники" примут семь игр, включая матч открытия и финал.