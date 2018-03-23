Прядкин: критерии лицензирования клубов РФПЛ будут ужесточены со следующего сезона

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) ужесточит критерии лицензирования своих клубов со следующего сезона. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

В текущем сезоне чемпионата России финансовые проблемы возникли у ряда клубов РФПЛ, среди которых пермский "Амкар" и "Тосно" из Ленинградской области.

"В новом сезоне критерии лицензирования клубов будут ужесточены, соответствующее одобрение Российского футбольного союза мы получили. Премьер-лига будет более активно в этом участвовать и в случае несогласия решением правления РФПЛ отправит письмо в РФС, где отдел по лицензированию не будет принимать решение о выдаче лицензии на сезон", - сказал Прядкин.

"Возможно, будет сокращение лиги: я же говорил, что, нам, может быть, нужно сделать шаг назад, сократить лигу на два-три клуба, привести в порядок хозяйство", - добавил глава лиги.

Он раскритиковал руководство "Амкара", которое не может найти деньги на замену газона на своем стадионе. "Выводы, которые делали наши ведущие клубы, являющиеся проводниками для эффективного развития российского футбола, правильные: мы не хотим закрытую лигу, но, наверное, прежде чем какой- то клуб решает свои вопросы по выходу в высший дивизион, он должен иметь под собой не только спортивную составляющую, но и экономическую. Сюда надо включать материальную базу, тренировочную, финансовые гарантии. В "Амкаре" же не могут заменить пятилетнее поле, найти €300 тыс., совершая покупки игроков, хотя и мы от лиги выделяем им денег", - заявил Прядкин.

Текущий сезон чемпионата России, в котором принимают участие 16 команд, завершается 13 мая. Следующий сезон стартует в конце июля.