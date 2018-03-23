Эксперт: фигуристы Тарасова и Морозов могут быть первыми при наличии хороших программ

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряные призеры олимпийского командного турнира в Пхёнчхане российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занявшие второе место на чемпионате мира в Милане, способны стать первыми при наличии хороших программ. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Татьяна Тарасова.

Чемпионами мира стали Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, бронзу завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали четвертыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов - восьмыми.

"Очень рада за Женю с Володей, которые пришли в себя после тяжелого старта на Олимпиаде. Они с блеском откатали короткую программу, почти не сделали ошибок в произвольной, сложной программе, основанной на скорости. В этой программе практически не меняется темп, даже смотреть тяжело, поскольку в ней нет нюансов, но она очень техничная", - подчеркнула Тарасова.

"Поздравляю их, они мастера, у них был тяжелый олимпийский старт, но пришли в себя и доказали, что в авангарде парного катания, приятно было смотреть. Они единственными на этом турнире делали четверной подркут. Теперь осталось сделать продуманные умопомрачительные программы, которые будут основаны не только на скорости, но и на драматургии. С их элементами она могут быть первыми", - уверена Тарасова.

Забияко и Энберт добились стабильности

Тарасова отметила стабильность катания Забияко и Энберта, а также прогресс Астаховой и Рогонова. "Я считаю, что большого успеха добились Забияко и Энберт, хотя и не чисто прокатали. Но они встали на ноги, показывают нам все время очень стабильное катание, четвертые в мире. Это достойное и хорошее место, могли бы быть третьими, но волновались", - считает специалист.

"Совсем близко оказались Астахова и Рогонов - восьмые, это очень приятно. Наши спортсмены в парном катании - это серьезный кулак из молодых, красивых и очень перспективных ребят. А на юниорском чемпионате мира в Софии наша молодежь заняла весь пьедестал. Это очень важно, значит у нас есть и основной состав, и подкрепление", - подчеркнула Тарасова.

Алена Савченко и Бруно Массо установили новый мировой рекорд в произвольной программе (162,86 балла) и по сумме двух программ (245,84).

"Что же касается Алены Савченко, то она превзошла не только всех, но и саму себя в Милане, побила собственный мировой рекорд. Это выдающийся результат, которого она добилась легко, свободно, практически делая все в шутку. В целом соревнования в парном катании удались", - сказала собеседница ТАСС.