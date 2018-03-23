Фастовский: тренер Зубов, вероятно, покинет ХК "Сибирь"

ТАСС, 23 марта. Тренер клуба Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" Павел Зубов, скорее всего, покинет команду в конце текущего сезона. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский на пресс- конференции по итогам сезона.

"Изменения будут во всех аспектах жизни клуба, начиная с реорганизации офисного хозяйства и заканчивая тренерским штабом. Вероятно, Павел Владимирович [Зубов] покинет команду, что касается тренера Александра Макрицкого, то мы думаем, что он остается", - сказал Фастовский.

В апреле 2017 года Зубов был назначен главным тренером "Сибири", однако в декабре после серии из пяти поражений подряд он был уволен с этого поста, но остался в системе клуба на должности помощника главного тренера Владимира Юрзинова-младшего. Макрицкий вошел в тренерский штаб "Сибири" в мае 2017 года, подписав контракт по схеме "1+1".

В текущем сезоне "Сибирь" заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.