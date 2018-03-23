Мутко: командная игра и самоотдача могут помочь сборной РФ по футболу обыграть бразильцев

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские футболисты способны обыграть сборную Бразилии в товарищеском матче благодаря самоотдаче и командной игре. Такое мнение ТАСС выразил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Игра состоится в пятницу на московском стадионе "Лужники". Начало - в 19:00 мск.

"Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из "Реала", "Ювентуса", "Манчестер Сити" - мировых грандов. Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но все может решить командная игра и самоотдача. У нас тоже есть харизматичные, интересные и креативные ребята, особенно в средней линии и атаке", - считает Мутко.

Из-за травм в матче не примут участия защитники Георгий Джикия, Виктор Васин и Марио Фернандес, полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Владислав Игнатьев, а также нападающий Александр Кокорин. "К сожалению, нам не удается закрепить тот состав, который наигрывался в Кубке конфедераций. Защитная линия из-за травм, к сожалению, сейчас обновляется. Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате, который тот же Джикия, надежный и серьезный человек и спортсмен, создавал", - отметил Мутко.

Вице-премьер РФ посетил тренировку сборной России в преддверии матча. "Настрой у ребят хороший. Надеюсь, что все сегодня покажут свои лучшие качества. Нужны самоотдача, порядок, дисциплина, профессионализм", - подчеркнул собеседник агентства.