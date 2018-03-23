Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: командная игра и самоотдача могут помочь сборной РФ по футболу обыграть бразильцев

Спорт
23 марта, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча между сборными России и Бразилии пройдет в пятницу на стадионе "Лужники"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские футболисты способны обыграть сборную Бразилии в товарищеском матче благодаря самоотдаче и командной игре. Такое мнение ТАСС выразил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Игра состоится в пятницу на московском стадионе "Лужники". Начало - в 19:00 мск.

"Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из "Реала", "Ювентуса", "Манчестер Сити" - мировых грандов. Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но все может решить командная игра и самоотдача. У нас тоже есть харизматичные, интересные и креативные ребята, особенно в средней линии и атаке", - считает Мутко.

Смотрите также

Сорокин: матч с бразильцами будет близким к генеральной репетиции ЧМ в плане организации

Около 2 тыс. полицейских обеспечат безопасность на матче Россия - Бразилия в "Лужниках"

Сборная России по футболу сыграет с бразильцами в товарищеском матче

Из-за травм в матче не примут участия защитники Георгий Джикия, Виктор Васин и Марио Фернандес, полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Владислав Игнатьев, а также нападающий Александр Кокорин. "К сожалению, нам не удается закрепить тот состав, который наигрывался в Кубке конфедераций. Защитная линия из-за травм, к сожалению, сейчас обновляется. Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате, который тот же Джикия, надежный и серьезный человек и спортсмен, создавал", - отметил Мутко.

Вице-премьер РФ посетил тренировку сборной России в преддверии матча. "Настрой у ребят хороший. Надеюсь, что все сегодня покажут свои лучшие качества. Нужны самоотдача, порядок, дисциплина, профессионализм", - подчеркнул собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" отказал в перелете певице Успенской из-за грубого поведения
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
5
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама