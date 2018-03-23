Женская сборная России опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 23 марта. Женская сборная России опустилась на одну строчку и занимает 26-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Российская команда имеет в своем активе 1713 очков. Возглавляет рейтинг сборная США с 2115 очками, на второе место поднялись англичанки, набравшие 2042 очка, третье место с 2033 очками занимает сборная Германии. На четвертом и пятом местах в обновленном рейтинге идут команды Канады (2029) и Франции (2025) соответственно, сборная Австралии потеряла две позиции и идет шестой (2018).

Следующая версия рейтинга будет опубликована 22 июня.