Минстрой: нижегородский стадион ЧМ-2018 близок к вводу в эксплуатацию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Стадион в Нижнем Новгороде, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, близок к вводу в эксплуатацию, объект уже получил заключение о соответствии на первый этап строительства объекта. Об этом по итогам посещения объекта сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

"Визуально готовность неплохая, но и помимо этого был сейчас доклад руководства строительного процесса, и по готовности уже на наш взгляд серьезных рисков мы не видим по срокам. Уже вчера был подписан ЗОС - заключение о соответствии - на первый этап. Это означает, что по сути, стадион сегодня близок по готовности к вводу в эксплуатацию, достаточно близок. У нас есть основания полагать, что к тестовым играм стадион будет полностью готов", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет "Россия-2018" проинспектируют шесть стадионов чемпионата мира в России - в Волгограде, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Екатеринбурге - в последние 10 дней марта. Инспекция уже посетила стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону и Казани. Посещение стадиона в Нижнем Новгороде запланировано на 24 марта.

Говоря о ходе работ на стадионах других городов чемпионата мира, Мень отметил, что "все идут неплохо". "На старте некоторые проекты буксовали - это было связано с тем, что изначально проектирование было "разорвано" с самими строительно-монтажными работами. Но сегодня уже все отставания, которые были на ряде объектов, встали в график", - пояснил министр.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня команда Англии померится силами с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.