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Нижегородский стадион ЧМ-2018 получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Спорт
23 марта, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Первый тестовый матч на новом стадионе между местным клубом "Олимпиец" и санкт-петербургским "Зенитом-2" будет сыгран 15 апреля

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Стадион "Нижний Новгород"

Стадион "Нижний Новгород"

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Стадион в Нижнем Новгороде, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в заявлении Министерства спорта РФ, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Первый тестовый матч на новом стадионе между местным клубом "Олимпиец" и санкт-петербургским "Зенитом-2" будет сыгран 15 апреля в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ), позднее "Олимпиец" сыграет на арене с волгоградским "Ротором" (28 апреля) и владивостокским клубом "Луч- Энергия" (6 мая).

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Министр спорт РФ Павел Колобков отметил, что стадион станет украшением города. "Стадион расположен на нижегородской Стрелке, где сливаются реки Волга и Ока, - сказал он. - Конечно, это повлияло на внешний облик объекта, волнообразный фасад здания и его цветовую гамму, архитектура стадиона позволяет ему гармонировать с историческими кварталами Нижнего Новгорода, вблизи которых он построен. Уверен, новая арена станет настоящим украшением города".

После завершения чемпионата мира стадион станет домашней ареной "Олимпийца".

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня ). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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