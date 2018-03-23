Конькобежка Воронина стала первой на 3000 м на Всероссийских соревнованиях в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Наталья Воронина завоевала золото на дистанции 3000 метров на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые проходят в Коломне.

23-летняя спортсменка показала результат 4 минуты 8,47 секунды. Серебро завоевала Ольга Граф (4.10,64), бронза у Евгении Лаленковой (4.11,40).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

Соревнования завершатся 25 марта.