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Конькобежка Воронина стала первой на 3000 м на Всероссийских соревнованиях в Коломне

Спорт
23 марта, 13:39 UTC+3

Серебро завоевала Ольга Граф, третье место заняла Евгения Лаленкова

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Наталья Воронина

Наталья Воронина

© Сергей Бобылев/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Наталья Воронина завоевала золото на дистанции 3000 метров на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые проходят в Коломне.

23-летняя спортсменка показала результат 4 минуты 8,47 секунды. Серебро завоевала Ольга Граф (4.10,64), бронза у Евгении Лаленковой (4.11,40).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

Соревнования завершатся 25 марта.

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