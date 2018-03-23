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Исполнительный директор "Формулы-1" надеется на непредсказуемый и захватывающий сезон

Спорт
23 марта, 13:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В пятницу в Австралии стартовал новый сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1"

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Исполнительный директор Formula One Group Чейз Кэри

Исполнительный директор Formula One Group Чейз Кэри

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри надеется, что новый сезон будет непредсказуемым и с высокой конкуренцией. Об этом он заявил ТАСС.

В пятницу в Австралии стартовал новый сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Надеюсь, будет серьезная конкуренция. В прошлом сезоне мы все следили за захватывающей борьбой "Феррари" и "Мерседеса". Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подтянулся к лидерам в конце, хотя в целом у него был неровный сезон, - сказал Кэри. - Хочется, чтобы сезон был непредсказуемым - это всем нравится. Хочется, чтобы это был захватывающий год, но прогнозов я делать не буду".

В субботу на Гран-при Австралии состоятся третья свободная практика (6:00 мск) и квалификация (9:00), а завершится программа этапа воскресной гонкой (8:10).

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