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Участники детских соревнований "Кожаный мяч" посетят матч Россия - Бразилия

Спорт
23 марта, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча состоится в пятницу и начнется в 19:00 мск

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ТАСС, 23 марта. Участники Всероссийских соревнований по футболу среди детских команд "Кожаный мяч", которые будут подавать мячи в финале чемпионата мира - 2018, посетят товарищеский матч сборных России и Бразилии в столичных "Лужниках". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Юные футболисты "Кожаного мяча", которые будут подавать мячи на финале чемпионата мира этого года, посетят товарищеский матч сборных России и Бразилии в столичных "Лужниках", - говорится в сообщении.

Соревнования "Кожаный мяч" проводятся в старшей, средней и младшей группах у мальчиков и девочек. Финальные этапы турнира этого года пройдут с мая по сентябрь. Число участников соревнований достигло 1 миллиона человек.

Матч Россия - Бразилия пройдет в пятницу, начало - в 19:00 мск.

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