Евгения Медведева: благодарность и эмоции людей — зеленый свет, чтобы двигаться дальше

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева отказалась от выступления на чемпионате мира и проходит курс реабилитации после травмы в Москве. Российская фигуристка в компании генерального директора Центра спорта и образования "Самбо-70" депутата Мосгордумы Рената Лайшева встретилась с корреспондентом ТАСС, чтобы рассказать о послеолимпийских эмоциях, восстановлении после травмы стопы и поделиться своим мнением о развитии фигурного катания.

"Сейчас у меня абсолютный физический покой, ну и, конечно, физиотерапия, — сказала Медведева. — Бывает такое, когда звонит будильник, сразу машинально думаешь: "Надо готовить завтрак, одеваться на тренировку". А потом вспоминаешь — точно, сегодня не надо. Но не сказала бы, что абсолютно ничего не делаю. Сейчас все мои дни забиты даже больше, чем во время тренировок, потому что дел за соревновательный и тренировочный периоды накопилось о-го-го как много. Сейчас есть время всем этим заняться".

При этом спортсменка призналась, что после Игр на протяжении недели спала больше 12 часов в сутки. О травме Медведева подробно говорить не стала, но отметила, что "хирургическое вмешательство не нужно".

Мартовское шоу в Японии

Медведева в настоящий момент бережет себя, но старается понемногу выходить на лед, хоть и без исполнения каких-либо элементов. "Я весь сезон не обращала внимание на повреждения. Но когда после Олимпийских игр не смогла наступить на ногу, то подумала — может быть, это знак, чтобы восстановиться?" — пояснила спортсменка.

Кататься Медведевой по показаниям врачей нельзя до 8 мая, но на лед она выходит, хотя и максимально аккуратно. Фигуристка выступит в конце марта на шоу в Японии, причем программа практически не будет содержать элементов, в том числе прыжков и вращений.

"Я периодически выхожу на лед, но очень аккуратно, — отметила она. — В конце марта я улетаю на шоу в Японию. Номер поставлен без прыжков, почти без вращений, исключено практически все. Номер очень оригинальный, его будет интересно посмотреть".

"Нужно усложнять программу"

13-летняя Александра Трусова в произвольной программе на юниорском чемпионате мира в нынешнем году исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка в одной программе.

"Фигурное катание всегда шло вперед семимильными шагами, поэтому это вообще не удивительно, — считает Медведева. — Даже могу поспорить насчет новизны, потому что девушки четверные прыжки хоть и делали в единичных случаях, но делали это давно. Как и тройные аксели выезжали очень-очень давно, много лет назад. Не могу сказать, что это "вау", но техника продвигается, и меня это вообще не смущает. Это мотивирует становиться лучше и преодолевать себя дальше".

При этом Медведева нисколько не принижает заслуг Трусовой и отмечает, что собственными глазами видела "тяжелый труд" юной спортсменки и то, как ей непросто давались прыжки.

"В моей практике было такое, что я заходила в четверной прыжок, — рассказала Медведева. — Хоть и не выезжала его, но падала с чистого, адекватного прыжка. Это было в конце прошлого сезона. Конечно, в голову приходят мысли, что нужно усложняться, будем над этим работать. Я всегда к этому относилась как к мотивации. Я во всем стараюсь ее находить, так нужно для того, чтобы двигаться вперед. Если есть такие результаты, значит, все идет правильно".

Помогают Медведевой и эмоции поклонников ее таланта. "Я не все еще выиграла все-таки, — отметила спортсменка. — Но когда к тебе подходят на улице и говорят: "Спасибо за то искусство и эмоции, которое ты даришь. Мы плакали вместе с тобой", — это самый настоящий зеленый свет, чтобы идти дальше".

Новый ледовый дворец для Москвы

Вся группа тренера Этери Тутберидзе, в состав которой входят Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова и исполнившая недавно два четверных прыжка в произвольной программе 13-летняя Александра Трусова, тренируется в "Самбо-70". Школа функционирует с 1970 года, за это время тренерами и преподавателями подготовлено более 60 заслуженных мастеров спорта, большое количество победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

"Мы занимаемся развитием фигурного катания пять с половиной лет, в 2012 году в нашу спортивную семью влились новые отделения. Сейчас у нас 24 вида спорта, — рассказал Лайшев, который стал гендиректором "Самбо-70" еще в 1992 году. — Удовлетворения в спорте быть не может, потому что процесс развития — вечный. Женя, безусловно, яркая индивидуальность. В мире сейчас единицы спортсменов, которые достигают таких успехов, особенно в таком сложном и сверхконкурентном виде спорта, как фигурное катание".

Развернуть Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" и Евгения Медведева © Артем Геодакян/ТАСС Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" и Евгения Медведева © Артем Геодакян/ТАСС

Лайшев отметил, что особым образом выстраивает отношения с Тутберидзе. "Этери Георгиевна — одаренный, талантливый наставник и педагог, к которому нужен индивидуальный подход, — сказал Лайшев. — К таким специалистам нужно относиться бережно, осторожно, дабы не сбить удачу, которая приходит с победами их подопечных. В плане фигурного катания у нас есть "скамейка запасных", спортсмены, которые будут давать результат в будущем. Ну а мы стараемся помогать Тутберидзе во всех направлениях, не переступая черту".

Говоря об условиях, в которых тренируются фигуристы, генеральный директор "Самбо-70" отметил, что они достойны большего, поэтому "уже есть план строительства нового ледового комплекса". "Отделение фигурного катания, конечно, достойно большего и лучших условий, совершенству нет предела, — сказал Лайшев. — Мы подправляли и делали очень много, особенно то, что касается льда и помещений. Девчонки — молодцы, для меня удивительно, что это абсолютно некапризный вид спорта. Они показывают результат исходя из тех условий, которые есть, но у нас есть планы строительства нового комплекса".

"Зачем новый ледовый комплекс? Не только для выступающих нынче спортсменов, но и для детишек, которые пошли в школы фигурного катания после успехов российских спортсменов. Сейчас у нас прямо паломничество детей на фигурное катание", — поведал Лайшев, подчеркнув, что в настоящий момент в школе занимается порядка 200 фигуристов.

Любовь к своему делу

В последнее время становится тенденцией, что фигурное катание — удел молодых спортсменов. Юлия Липницкая и Алина Загитова стали олимпийскими чемпионками в 15 лет, при этом карьера последней завершилась, так и не войдя во взрослый период. И таких случаев много, однако Медведева не видит здесь проблем в плане возраста.

"Я не тот человек, который может судить об этом, — сказала фигуристка. — Потому что я в 15 лет вышла во взрослое катание и тут же выиграла чемпионат Европы, чемпионат мира, а в следующем сезоне — Европу, мир и все Гран-при. Понижать или повышать планку — это дело тех людей, которые создают правила фигурного катания. Но какими бы ни были правила, фигуристы, которые любят свое дело и не гордятся тем, что делают, хотят идти дальше, никогда не опустят руки и будут бороться".

Медведева добавила, что "вопрос — в любви к своему делу", и ее можно понять. Зритель, который хоть раз видел глаза и эмоции спортсменки, поймут, о чем здесь речь. На Играх в Пхёнчхане Медведева стала второй, уступив лишь немного соотечественнице Загитовой. Трудно переоценить то состояние, в котором находилась спортсменка после соревнований. Однако же Медведева показывает себя, что называется, "девушкой с характером" и конкретными целями.

"Сразу же после завершения Олимпийских игр я начала думать о следующих, вот прям сразу же после того, как я увидела результат, — отметила фигуристка. — Я никогда не оборачиваюсь назад. Много раз в своей жизни я жалела, что нельзя исправить прошлое, но уже убедилась в том, что это невозможно. Лучше уже не оборачиваться, а идти на четыре года вперед".

По словам Медведевой, выступать она планирует до тех пор, "пока будет позволять здоровье".

Тяжелый рок и конкуренция с мужчинами

В современном мире женщины стараются во всем не отставать от мужчин, в том числе в спорте. В технической стороне фигурного катания сделать это практически невозможно.

"В усложнении элементов конкуренции нет, технически мужское и женское фигурное катание отличаются очень сильно, — отметила Медведева. — У мужчин четверным лутцем или риттбергером уже никого не удивишь, а если у нас девушка прыгнула тройной аксель или четверной сальхов, то это вау. В техническом плане конкуренции нет, но в художественном — можем конкурировать".

Медведева хоть и выступала на показательных соревнованиях с неклассическими программами, но считает, что для соревнований что-то подобное не подходит. "Обычно все эксперименты происходят на показательных выступлениях. Что я только не катала. Но если хочешь кататься под тяжелый рок, делай это на показательных. В плане официальных выступлений тяжелый рок — не для фигурного катания", — отметила спортсменка.

Медведева достаточно скромный человек, не тщеславный. "Когда иду по улице без очков — узнают почти все, когда надеваю их — никто не узнает, — рассказала она. — У меня как-то было, что я три с половиной часа гуляла по центру, в том числе по Красной площади, в очках. И меня никто вообще не узнал. Но когда люди подходят, например, сфотографироваться, я не отказываю никому".

Рассказала Медведева и о том, как отдала часть подаренных ей в Пхёнчхане игрушек в детские дома. "Они не пропадают", — сказала спортсменка.

Мысли о следующих Олимпийских играх, должная мотивация, конкуренция в сильной группе и хорошие условия для тренировок - все это дает нам право надеяться на то, что мы увидим еще более сильную Медведеву в ближайшие годы.

Беседовал Игорь Лазорин