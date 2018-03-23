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Газизов: ФК "Амкар" не обращался по поводу переноса матча с "Локомотивом" в Уфу

Спорт
23 марта, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее РФПЛ запретила пермскому клубу проводить игры на своем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона

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Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов (слева)

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов (слева)

© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пермский футбольный клуб "Амкар" не обращался к "Уфе" по поводу переноса домашнего матча чемпионата страны против столичного "Локомотива" в столицу Башкортостана. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила пермскому клубу проводить игры на своем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. В четверг "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву, однако, РФПЛ еще не приняла окончательное решение. Согласно регламенту лиги, в случаях неготовности домашнего стадиона команды (несоответствия его регламентным требованиям - прим. ТАСС), матч проводится на стадионе, заявленным клубом в качестве резервного (резервным стадионом "Амкара" является арена в Уфе - прим. ТАСС), а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона.

"Из "Амкара" к нам по этой игре никто не обращался. По спортивной составляющей к нашей арене вопросов нет", - сказал Газизов.

Встреча "Амкар" - "Локомотив" пройдет 31 марта.

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