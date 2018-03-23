Эксперт: система антидопинговых профилей имеет возможность для предвзятости и манипуляции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Система профилей в борьбе с допингом, несмотря на положительные моменты, имеет много возможностей для предвзятости и манипуляции. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории сообщило об обнаружении более чем 60 нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами, в том числе связанных со стероидными профилями атлетов.

"Среди допинговых препаратов бывают те, которые применяются долго и медленно, - сказал Дурманов. - Что самое интересное, они оказывают свой эффект, но на момент проверки их в крови нет - они уже отработали. Так работают многие гормоны, в том числе белковые, полученные с помощью генной инженерии. Например, знаменитый эритропоэтин, который через двое суток распадается полностью, а действие длится три недели".

"Есть еще несколько гормонов, которые точно также меняют наш гормональный уровень, - продолжил собеседник агентства. - Допустим, какие-то маленькие пептиды, которые работают в течение нескольких секунд, но перестраивают наши мышцы так, чтобы они в течение двух-трех недель или даже месяца росли больше, чем положено. И что делать, когда приезжает, допустим, задопингованный человек, а в его пробах не обнаруживается запрещенных веществ? Вот тогда и придумали профили, их несколько".

Генетический профиль - будущее допинг-контроля

Дурманов также отметил, что существуют несколько профилей, которые позволяют обнаружить изменения в организме конкретного спортсмена. "Есть профиль гематологический, когда человеку говорят: "Ничего в крови у тебя нет, но сама кровь выглядит по-другому, нежели выглядела до этого", - сказал собеседник агентства. - На каждого человека есть паспорт его индивидуальной нормы, которая рассчитывается с помощью коэффициентов. И если у человека нет допинга, а эта норма нарушена, то это приравнивается к тому, как если бы допинг и был".

"Такие же профили есть и для гормонального уровня нашего организма - стероидные профили. То есть, это некий характерный уровень для данного человека, пола, вида спорта, набранный с помощью статистики предыдущих допинг- тестов. Человеческие параметры должны быть в границах этой нормы", - добавил Дурманов.

При этом, собеседник агентства отметил, что WADA скоро начнет использовать так называемый генетический профиль. "На подходе еще более серьезная штука - так называемый генетический профиль, - сказал профессор. - Вот это будущее допинг-контроля. В этом случае человеку говорят: "Обычно у тебя работают вот эти триста пятьдесят ген, но мы посмотрели, и у тебя работают лишние пятьдесят. Вот эти, допустим работать в принципе не должны, значит это признак того, что ты задопинговался".

Система профилей вызывает много вопросов

Дурманов отметил, что вопросы в данной системе контроля вызывает, в том числе, объективность контролирующей организации.

"Система профилей вроде бы и хороша, но возникает очень много "но", - сказал собеседник агентства. - Во-первых, где это все хранится, на каких серверах? Во-вторых, непонятно, кто рассчитывает коэффициенты, ведь человеческий организм - это же не машина, есть такие серые зоны, то ли да или то ли нет. Достаточно ли нейтральны люди, принимающие решения?".

"Например, обнаружили какие-то отклонения профиля, и спортсмен выдвигает объяснения: "Знаете, у меня сложные личные отношения, бесконечные стрессы. Может, поэтому сдвинулись гормональные показатели", - продолжил собеседник агентства. - И кто-то соглашается, а кого-то это совершенно не волнует. Так что, в чем-то эта система хороша, она не дает пользоваться допингами-невидимками. С другой стороны, система профилей оставляет много возможностей для манипулирования и предвзятости".

По данным портала Insidethegames, WADA продолжает анализировать данные из системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащие всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. Кроме того, WADA получило новую информацию по стероидным профилям. Ранее информацию о получении данных российских спортсменов подтвердил ряд спортивных федераций.

C 2009 года WADA ввело биологический паспорт, согласно которому проводятся анализы крови спортсменов. В нем учитываются гематологические показатели. С 2014 года введен второй модуль биологического паспорта - стероидный профиль.