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Кравцов заявил, что не будет переизбираться на пост президента Союза биатлонистов России

Спорт
23 марта, 15:14 дата обновления: 23 марта, 15:28 UTC+3 ТЮМЕНЬ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России, на которой пройдут выборы главы организации, состоится 18 мая

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Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

© Владимир Гердо/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александр Кравцов не будет переизбираться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он заявил ТАСС после заседания правления организации, которое прошло в пятницу в Тюмени.

"Нет, - ответил Кравцов на вопрос, будет ли он переизбираться на пост главы организации. - Могу сказать только одно: для того, чтобы сегодня СБР был правомочен в своих действиях и принял мероприятия, завершающие международный биатлонный сезон, со своей стороны я сделал все, начиная с исполкома, на котором нас могли дисквалифицировать. Тогда бы нас ожидала та же участь, что федерации легкой и тяжелой атлетики. Несмотря ни на что, сегодня команда в полном составе продолжает участвовать в международных соревнованиях, финал Кубка мира проходит в Тюмени".

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Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 18 мая

"Кроме того, у меня большая ответственность и большой объем работы по моей первой должности. И у меня нет времени отвлекаться и вступать в перепалку с олигархами российского биатлона, которые кроме громогласных заявлений больше ничего не делают", - отметил Кравцов.

Ранее о своем желании возглавить СБР заявил четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев.

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