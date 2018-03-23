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Билеты на первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде поступили в продажу

Спорт
23 марта, 15:32 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, марта. /ТАСС

Первый матч на арене ЧМ в Калининграде "Балтика" проведет с клубом "Крылья Советов" из Самары в рамках 32-го тура ФНЛ

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Стадион "Калининград-Арена"

Стадион "Калининград-Арена"

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Билеты на первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира - 2018 в Калининграде, который пройдет 11 апреля, поступили в продажу. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе местного футбольного клуба "Балтика" Сергей Кандалов.

Первый матч на арене ЧМ в Калининграде "Балтика" проведет с клубом "Крылья Советов" из Самары в рамках 32-го тура Футбольной национальной лиги.

"Билеты поступили в продажу. На первый день, сегодня, мы поместили в кассы 3,5 тыс. билетов и почти все билеты за первые два часа были проданы", - сказал Кандалов, отметив, что всего на первый тестовый матч на калининградском стадионе будет продано 10 тыс. билетов.

Собеседник добавил, что часть мест на стадионе будет зарезервирована за владельцами клубных карт "Балтики". Также предусмотрены бесплатные места для воспитанников Центра подготовки молодых футболистов клуба и забронированы билеты для представителей других футбольных школ региона, сообщил Кандалов, не уточнив количество забронированных билетов.

Стоимость билетов на игру составляет: первая категория - 350 рублей, вторая - 200 рублей и третья - 100 рублей. Категории определены размещением мест на трибунах.

Тестовые матчи на калининградском стадионе пройдут также 21 апреля и 12 мая. Ранее сообщалось, что первый матч на поле нового стадиона пройдет между "Балтикой" и немецким "Шальке" 22 марта, но игра была перенесена из-за холодной погоды.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). По оценкам Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период проведения игр в регион приедут до 120 тыс. туристов.

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