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Правление СБР сочло невозможным проведение досрочных выборов главы организации

Спорт
23 марта, 15:41 UTC+3 ТЮМЕНЬ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На проведении в кратчайшие сроки отчетно-выборной конференции СБР настаивал четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев

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Глава СБР Александр Кравцов

Глава СБР Александр Кравцов

© Станислав Красильников/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) сочло невозможным провести досрочные выборы главы организации. Об этом ТАСС сообщил действующий президент СБР Александр Кравцов.

На проведении в кратчайшие сроки отчетно-выборной конференции СБР настаивал четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев, который заявил о намерении возглавить организацию. Правление СБР утвердило проведение выборов 18 мая, сам Кравцов не собирается переизбираться на новый срок.

"Сегодня [во время правления СБР] был поднят вопрос о проведении некой внеочередной конференции. Члены правления внимательно изучили процедуру и признали, что внеочередная конференция никак не соотносится с понятием отчетно- выборная конференция", - сказал Кравцов.

"Она может быть только в том случае, если более половины региональных федераций, входящих в состав СБР, изъявят такое желание. На сегодня у нас было четыре с половиной заявки", - добавил он.

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