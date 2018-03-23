РФС подпишет меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Сердце Евразии"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подпишет меморандум о сотрудничестве со швейцарским благотворительным фондом EurAsia Heart Foundation ("Сердце Евразии"), который специализируется на диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также в области кардиологии и кардиохирургии. Об этом ТАСС сообщила директор фонда Элла Толмачева.

Подписание меморандума состоится в перерыве товарищеского матча между сборными России и Бразилии, который пройдет в пятницу на стадионе "Лужники".

Предметом меморандума является установление отношений взаимодействия в целях долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на популяризацию и развитие российского футбола и поддержку научных и образовательных проектов в области спортивной медицины.

"Я рассказала о фонде своему другу Дмитрию Булыкину (бывшему нападающему сборной России - прим. ТАСС), он предложил установить контакты с РФС, - рассказала Толмачева. - Я встретилась с Александром Алаевым (и. о. президента РФC - прим. ТАСС), он эту идею одобрил, так как многие футболисты занимаются благотворительностью, хотя и не афишируют этого. Однако у РФС никогда не было специального фонда. Он [Алаев] меня познакомил с маркетинговым отделом, прошло некоторое время, теперь они пригласили нас на матч с Бразилией с благотворительной целью".

"Наши новости всегда будут размещены на сайте РФС, будет доступна информация о том, сколько детей мы оперируем. Посетители будут видеть, что у РФС есть фонд, который они поддерживают, там будут фотографии, освещение наших миссий. У самих футболистов много идей, они хотят в этом участвовать", - добавила Толмачева.

Сбор средств начнется на матче с бразильцами

Толмачева рассказала, что ролик фонда будет продемонстрирован на табло на матче в "Лужниках". "Также мы разошлем смс-сообщения. Возможно, что-то мы соберем уже сегодня. Это будет первый и очень важный шаг для нас", - отметила она.

Толмачева сообщила, что одна половина собранных средств будет уходить на детские операции, вторая - на обучающие программы для хирургов. "Мы уже точно знаем, как мы воспользуемся этими деньгами. Есть клиники, которые мы поддержим в первую очередь", - сообщила она.

Со стороны фонда меморандум подпишут его основатель - кардиохирург Пауль Фогт, а также член совета попечителей фонда и президент футбольного клуба "Базель" Бернхард Бургенер.

Товарищеская встреча между сборными России и Бразилии начнется в 19:00 мск.