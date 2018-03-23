Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФС подпишет меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Сердце Евразии"

Спорт
23 марта, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Подписание меморандума состоится в перерыве товарищеского матча между сборными России и Бразилии, который пройдет в пятницу на стадионе "Лужники"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подпишет меморандум о сотрудничестве со швейцарским благотворительным фондом EurAsia Heart Foundation ("Сердце Евразии"), который специализируется на диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также в области кардиологии и кардиохирургии. Об этом ТАСС сообщила директор фонда Элла Толмачева.

Подписание меморандума состоится в перерыве товарищеского матча между сборными России и Бразилии, который пройдет в пятницу на стадионе "Лужники".

Предметом меморандума является установление отношений взаимодействия в целях долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на популяризацию и развитие российского футбола и поддержку научных и образовательных проектов в области спортивной медицины.

"Я рассказала о фонде своему другу Дмитрию Булыкину (бывшему нападающему сборной России - прим. ТАСС), он предложил установить контакты с РФС, - рассказала Толмачева. - Я встретилась с Александром Алаевым (и. о. президента РФC - прим. ТАСС), он эту идею одобрил, так как многие футболисты занимаются благотворительностью, хотя и не афишируют этого. Однако у РФС никогда не было специального фонда. Он [Алаев] меня познакомил с маркетинговым отделом, прошло некоторое время, теперь они пригласили нас на матч с Бразилией с благотворительной целью".

"Наши новости всегда будут размещены на сайте РФС, будет доступна информация о том, сколько детей мы оперируем. Посетители будут видеть, что у РФС есть фонд, который они поддерживают, там будут фотографии, освещение наших миссий. У самих футболистов много идей, они хотят в этом участвовать", - добавила Толмачева.

 

Сбор средств начнется на матче с бразильцами

 

Толмачева рассказала, что ролик фонда будет продемонстрирован на табло на матче в "Лужниках". "Также мы разошлем смс-сообщения. Возможно, что-то мы соберем уже сегодня. Это будет первый и очень важный шаг для нас", - отметила она.

Толмачева сообщила, что одна половина собранных средств будет уходить на детские операции, вторая - на обучающие программы для хирургов. "Мы уже точно знаем, как мы воспользуемся этими деньгами. Есть клиники, которые мы поддержим в первую очередь", - сообщила она.

Со стороны фонда меморандум подпишут его основатель - кардиохирург Пауль Фогт, а также член совета попечителей фонда и президент футбольного клуба "Базель" Бернхард Бургенер.

Товарищеская встреча между сборными России и Бразилии начнется в 19:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт на юге Франции. Онлайн
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава миссии ЕС в России вернется в Брюссель уже в выходные
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
6
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама