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Новый тренерский штаб сборной РФ по биатлону может быть сформирован на конкурсной основе

Спорт
23 марта, 16:13 UTC+3 ТЮМЕНЬ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В нынешнем сезоне должность главного тренера сборной России осталась вакантной, старшим тренером мужской команды является немец Рикко Гросс, женскую возглавляет Сергей Коновалов

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ТЮМЕНЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России по биатлону на следующий сезон может быть сформирован на конкурсной основе. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Тренерский совет СБР пройдет с 30 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

"Тренеры по окончании спортивного сезона отчитываются на тренерском совете. Исходя из оценок, которые он вынесет, будет принято окончательное решение по составу и по тому, какой тренерский штаб возглавит сборную команду России на предстоящее четырехлетие", - сказал Кравцов.

"Все члены правления сегодня одобрили предложение о том, чтобы внести новизну, подкрепляемую фактами. А именно - сформировать тренерский штаб на конкурсной основе", - добавил он.

В нынешнем сезоне должность главного тренера сборной России осталась вакантной, старшим тренером мужской команды является немец Рикко Гросс, женскую возглавляет Сергей Коновалов.

Последний раз в истории российского биатлона попытка сформировать тренерский штаб на конкурсной основе предпринималась в 2006 году.

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