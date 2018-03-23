Правление Союза биатлонистов России планируется переименовать в исполком

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) может быть переименовано в исполком. Такое предложение обсуждалось в пятницу на заседании правления СБР.

Правление утвердило датой проведения отчетно-выборной конференции СБР 18 мая, действующий глава организации Александр Кравцов не собирается переизбираться на новый срок.

"Сейчас не будем обсуждать кандидатов. Есть регламент, согласно которому субъекты должны подать заявки. Тогда сразу станет понятно, кто выдвигается на пост президента, кто - на пост члена правления или исполкома, как мы сейчас решили. Потому что название нужно менять", - сказал Кравцов.

Переименование правления на исполком должна утвердить конференция СБР.

Единственным, кто объявил о намерении возглавить СБР, пока остается четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев.