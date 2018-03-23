Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правление Союза биатлонистов России планируется переименовать в исполком

Спорт
23 марта, 16:20 UTC+3 ТЮМЕНЬ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Правление утвердило датой проведения отчетно-выборной конференции СБР 18 мая, действующий глава организации Александр Кравцов не собирается переизбираться на новый срок

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) может быть переименовано в исполком. Такое предложение обсуждалось в пятницу на заседании правления СБР.

Правление утвердило датой проведения отчетно-выборной конференции СБР 18 мая, действующий глава организации Александр Кравцов не собирается переизбираться на новый срок.

"Сейчас не будем обсуждать кандидатов. Есть регламент, согласно которому субъекты должны подать заявки. Тогда сразу станет понятно, кто выдвигается на пост президента, кто - на пост члена правления или исполкома, как мы сейчас решили. Потому что название нужно менять", - сказал Кравцов.

Переименование правления на исполком должна утвердить конференция СБР.

Единственным, кто объявил о намерении возглавить СБР, пока остается четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт на юге Франции. Онлайн
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава миссии ЕС в России вернется в Брюссель уже в выходные
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
6
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама