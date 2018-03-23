Фигуристка Медведева выступит на шоу в Японии в конце марта

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратный призер Олимпийских игр в фигурном катании Евгения Медведева в конце марта примет участие в шоу в Японии. Об этом российская спортсменка сообщила ТАСС.

"Я периодически выхожу на лед, но очень аккуратно, - отметила она. - В конце марта я улетаю на шоу в Японию. Номер поставлен без прыжков, почти без вращений, исключено практически все. Номер очень оригинальный, на него будет интересно посмотреть".

По словам Медведевой, врачи запретили ей кататься с полной нагрузкой до 8 мая. Спортсменка отметила, что "хирургическое вмешательство не нужно".

Медведева, которая стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, приняла решение пропустить чемпионат мира, чтобы ограничить высокие нагрузки на стопу, которую она травмировала в начале сезона. "Я весь сезон не обращала внимание на повреждения. Но когда после Олимпийских игр не смогла наступить на ногу, то подумала, может быть это знак, чтобы восстановиться," - пояснила спортсменка.

Медведева завоевала серебро в женском одиночном катании и в командном турнире на Олимпиаде-2018. Также она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), серебряным призером чемпионата Европы (2018) и командного чемпионата мира (2017), двукратной победительницей финала Гран-при (2015/16, 2016/17), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).