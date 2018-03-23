Болельщики сборных России и Франции проведут товарищеский матч 27 марта

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборных России и Франции по футболу проведут товарищеский матч перед игрой основных команд 27 марта в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

Матч сборных России и Франции пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 18:50 мск. Болельщики сыграют в этот же день в 14:00 мск на "Метрополис-Арене". Организаторами встречи выступает клуб болельщиков сборной России.

"Встреча пройдет накануне и в поддержку контрольного матча национальных сборных России и Франции в рамках уникальной общественной кампании "Город готов!", которая реализуется клубом болельщиков российской сборной Russia Unites при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Цель общественной кампании "Город готов!" - создать условия и возможности для вовлечения горожан, организаций, предприятий Санкт-Петербурга в подготовку города к чемпионату мира по футболу - 2018. Обеспечить сопричастность россиян с турниру", - сказал Латыпов.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.