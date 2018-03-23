Протеста на результат Степановой и Букина в короткой программе на ЧМ не будет

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет подавать протест на результат россиян Александры Степановой и Ивана Букина в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

За прокат короткой программы спортсмены получили 74,50 балла. Судьи очень долго не выставляли оценки, а в итоге они оказались куда ниже ожидаемых. И спортсмены, и тренеры с трудом сдерживали эмоции разочарования. Как пояснили ТАСС тренеры фигуристов, техническая бригада посчитала за экстраэлемент вращение, которое спортсмены делали в течение всего сезона.

"Протеста на решение не будет, согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), протесты на решение техбригады не подаются. В данном случае предполагаю, что их решение соответствовало действительности. Жаль, но это так", - сообщил Коган.

Согласно правилу 123 протест на оценки рефери, судей и техбригады не подается. Это делается только в случае неправильного математического подсчета.

Степанова и Букин не были допущены к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Во время вынужденного перерыва спортсмены бросили все силы на подготовку к чемпионату мира.

Произвольную программу на чемпионате мира в Милане танцоры представят 24 марта.