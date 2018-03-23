Домрачева победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела за 21 минуту 42,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла финская спортсменка Кайса Мякяряйнен (отставание 1,2 секунды; 0 промахов), третьей стала норвежка Тириль Экхофф (+33,3; 1).

Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен финишировала 16-й (+1.20,5; 1). Другая россиянка Светлана Миронова стала 18-й (+1.22,2; 0), впервые во взрослой карьере не допустив ни одного промаха в гонке. Екатерина Юрлова-Перхт - 21-я (+1.24,3; 1), Ирина Услугина - 22-я (+1.25,4; 0), Ульяна Кайшева - 25-я (+1.32,9; 1), Кристина Резцова - 62-я (+3.06,5; 2).

Обладательницей малого Хрустального глобуса сезона в спринте стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, набравшая 323 очка в общем зачете спринтерских гонок.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится 25 марта.