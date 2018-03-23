Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские футболисты обыграли сборную Македонии в матче квалификации молодежного ЧЕ-2019

Спорт
23 марта, 17:57 дата обновления: 23 марта, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 марта. Сборная России со счетом 4:3 победила команду Македонии в отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла в Скопье.

В составе российской команды забитыми голами отметились Иван Обляков (25-я и 69-я минуты), Георгий Мелкадзе (37) и Зелимхан Бакаев (90). За македонскую сборную отличились Алекса Аманович (41 - с пенальти, 86) и Петар Петковски (64). Аманович на 90-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице 7 группы, набрав 13 очков в шести матчах. На первом месте в группе располагается команда Сербии, которая набрала 15 очков в пяти встречах. Далее следуют команды Австрии - 9 очков после пяти матчей, Армении (7 очков, 7 матчей), Гибралтара (3 очка, 6 матчей), Македонии (3 очка, 5 матчей).

В следующем матче российские футболисты на выезде сыграют с командой Гибралтара 27 марта.

В финальную стадию турнира выйдут девять команд, победивших в группах. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места в группах, будут разделены на пары и в стыковых матчах разыграют две путевки в финальную часть чемпионата Европы.

Групповой этап квалификации завершится 16 октября 2018 года, с 12 по 20 ноября будут сыграны стыковые встречи. Финальная часть турнира пройдет с 16 по 30 июня 2019 года в Италии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
4
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама