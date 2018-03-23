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Заниженные оценки за короткую программу мотивируют фигуристов Степанову и Букина на ЧМ

Спорт
23 марта, 17:59 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 23, марта. /ТАСС

За свое выступление россияне получили 74,50 балла

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Иван Букин и Александра Степанова

Иван Букин и Александра Степанова

© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт в составе Александры Степановой и Ивана Букина расстроен невысокой оценкой технической бригады за прокат короткой программы на чемпионате мира в Милане, однако это их еще больше мотивирует на хорошее выступление в произвольной программе. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления, за которое получили 74,50 балла.

Степанова и Букин не были допущены к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Во время вынужденного перерыва спортсмены бросили все силы на подготовку к чемпионату мира. Произвольную программу танцоры представят 24 марта, чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.

"У нас в короткой программе есть дорожка шагов, в ее конце обязательно надо делать вращательное движение больше двух оборотов. Но его сегодня засчитали еще за одну поддержку, как будто Иван вращал меня в воздухе. Но по нашим ощущениям нога была на льду, мы всегда ее так делали. Сначала на Игры не пустили, теперь вот это - новое испытание", - рассказала Степанова.

"Мы работали над тем, чтобы все было супер, на хорошей скорости - элементы, связки. Надеюсь, что у нас получилось лучше, чем на чемпионате Европы. Мы хотим показать, что прибавили, что приехали сюда немного другими, что чуть выше себя", - подчеркнул Букин.

Пять лет назад на юниорском чемпионате мира в Милане Степанова и Букин обошли серебряных призеров олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. "Пока чувствую, что здесь этого не произойдет", - отметил Букин.

"Произошедшее нас дополнительно мотивирует на произвольный прокат, обидно. На олимпиаду не взяли, еще и "дедакшн" (deduction - вычет) поставили", - сказала Степанова.

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