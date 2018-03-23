Французские фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на чемпионате мира в Милане.

Пападакис и Сизерон получили за короткую программу 83,73 балла. Предыдущее достижение принадлежало канадцам Тессе Вирчу и Скотту Моиру, которые в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане набрали 83,67 балла. Канадцы не принимают участие в этом чемпионате мира.

Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (80,42). Третьими стали канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (78,31). Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали седьмыми (74,50), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - восьмыми (72,45).

Пападакис и Сизерон являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхёнчхане. Французы дважды выигрывали чемпионат мира и один раз были вторыми. Они четырежды становились чемпионами Европы.

Танцевальные дуэты представят произвольную программу на чемпионате мира в Милане 24 марта.