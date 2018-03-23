Российские биатлонистки вернули себе максимальную квоту в Кубке мира

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону вернула себе максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок. В последние годы у сборной было пять квот.

Национальные квоты были распределены по итогам спринта на этапе Кубка мира в Тюмени, который завершает международный сезон. Результаты этой гонки шли в зачет Кубка наций, в котором женская команда России сохранила место в пятерке сильнейших - с 5237 очками она стала четвертой.

Победу в Кубке наций одержала сборная Германии, набравшая 6179 баллов. Второе место заняла команда Франции (5887 очков), третье - команда Италии (5407). Россиянки заняли четвертое место, опередив сборные Норвегии (5232) и Украины (5097). Пять лучших сборных получили максимальную квоту на следующий сезон.

В четверг мужская сборная России сохранила максимальную квоту на следующий сезон, заняв четвертое место.