Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российским фигуристам Загорски и Гурейро сложнее выступать на ЧМ, чем на Олимпиаде

Спорт
23 марта, 18:22 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 23, марта. /ТАСС

За свой прокат россияне получили 72,45 балла

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, показали в короткой программе на чемпионате мира в Милане свой лучший результат, но отметили - выступать им сейчас сложнее, чем на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.

За свой прокат россияне получили 72,45 балла,

"Психологически нам здесь тяжелее. Если Олимпиада, куда мы поехали в силу обстоятельств, была для нас праздником, где мы наслаждались каждым моментом, то здесь ответственность больше. Плюс очень хочется выступить хорошо на последнем старте сезона", - рассказал Гурейро.

Загорски отметила, что все элементы спортсменам удалось сделать на максимуме. "Сегодня все получилось достаточно чисто, все делали на максимуме. Мы сделали все, что могли на сегодняшний день и чувствовали себя прекрасно. Произвольную программу хотим прокатать с такой же легкостью, как на Олимпиаде, а может и еще лучше, мы все- таки работали", - отметила Загорски.

"Главное - совладать с эмоциями и не упустить маленьких технических деталей", - считает Гурейро.

Произвольную программы танцевальные дуэты представят 24 марта, чемпионат завершится 25 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей до 20 мая
2
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
3
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
МХТ им. Чехова объявил экстренный сбор труппы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама