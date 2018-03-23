Российским фигуристам Загорски и Гурейро сложнее выступать на ЧМ, чем на Олимпиаде

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, показали в короткой программе на чемпионате мира в Милане свой лучший результат, но отметили - выступать им сейчас сложнее, чем на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.

За свой прокат россияне получили 72,45 балла,

"Психологически нам здесь тяжелее. Если Олимпиада, куда мы поехали в силу обстоятельств, была для нас праздником, где мы наслаждались каждым моментом, то здесь ответственность больше. Плюс очень хочется выступить хорошо на последнем старте сезона", - рассказал Гурейро.

Загорски отметила, что все элементы спортсменам удалось сделать на максимуме. "Сегодня все получилось достаточно чисто, все делали на максимуме. Мы сделали все, что могли на сегодняшний день и чувствовали себя прекрасно. Произвольную программу хотим прокатать с такой же легкостью, как на Олимпиаде, а может и еще лучше, мы все- таки работали", - отметила Загорски.

"Главное - совладать с эмоциями и не упустить маленьких технических деталей", - считает Гурейро.

Произвольную программы танцевальные дуэты представят 24 марта, чемпионат завершится 25 марта.