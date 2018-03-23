Большунов, Устюгов и Легков планируют выступить 8 апреля в Югорском лыжном марафоне

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель четырех наград Игр-2018 Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и олимпийский чемпион 2014 года в гонке на 50 км Александр Легков планируют принять участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет 8 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Югры по лыжным гонкам Сергей Крянин.

"Устюгов и Легков планируют выступить на Югорском марафоне, - отметил Крянин. - Самое главное, чтоб у них не было никаких проблем со здоровьем. Знаю, что хотят приехать также Глеб Ретивых с Александром Большуновым и другим призером Игр в Пхенчхане Денисом Спицовым. Могу сказать, что многие члены нашей национальной сборной уже изъявили желание приехать в Ханты-Мансийск".

"Мы ждем у себя также и нашу женскую сборную команду - ту же Юлию Белорукову и Наталью Непряеву, - продолжил собеседник агентства. - Все девчонки горят к нам приехать. Но перед Югорским марафоном, как вы знаете, пройдет чемпионат России, и все будет зависеть от того, в каком состоянии они будут после этого турнира. Сезон был тяжелый, поэтому окончательный состав участников определится непосредственно к старту".

Крянин сообщил, что в Ханты-Мансийск также собираются приехать прославленные ветераны: Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Иванов, Анфиса Резцова и многие другие.

"Дистанции будут 5, 25 и 50 км. Победители марафона получат по 300 тысяч рублей", - заключил собеседник ТАСС.

Победителем Югорского марафона - 2017 стал Сергей Устюгов, второе место тогда занял неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр норвежец Петтер Нортуг, третьим финишировал швейцарец Кандид Пралон.