Футболист Ибрагимович подписал контракт с клубом MLS "Лос-Анджелес Гэлакси"

ТАСС, 23 марта. Шведский футболист Златан Ибрагимович подписал контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали контракта с 36-летним футболистом не сообщаются.

22 марта Ибрагимович расторг контракт с английским клубом "Манчестер Юнайтед".

#zLAtan pic.twitter.com/S73CpaNMaP — LA Galaxy (@LAGalaxy) 23 марта 2018 г.

Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" из французского ПСЖ в 2016 году. Всего в составе английской команды он провел 53 матча, забил 29 мячей, сделал 10 результативных передач. Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы связок колена, которую получил в апреле в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта". В составе "Манчестер Юнайтед" швед выиграл Лигу Европы и стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Ибрагимович выступал за голландский "Аякс", в составе которого стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка и Суперкубка страны, за итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер", в составе которого три раза выигрывал чемпионат и страны и два раза суперкубок. В составе испанской "Барселоны" Ибрагимович один раз стал чемпионом Испании, два раза обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и один раз выиграл клубный чемпионат мира. С ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза обладателем Кубка Франции.