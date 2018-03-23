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Домрачева: Бьорндален пока не собирается участвовать в выборах президента IBU

Спорт
23 марта, 18:47 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 23, марта. /ТАСС

Полномочия действующего президента IBU Андерса Бессеберга истекут осенью

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Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

© EPA/PETER KNEFFEL

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Уле- Эйнар Бьорндален пока не собирается участвовать в выборах президента Международного союза биатлонистов (IBU), которые пройдут осенью этого года. Об этом журналистам рассказала супруга 44-летнего спортсмена, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Полномочия действующего президента IBU Андерса Бессеберга, который бессменно руководит организацией с 1993 года, истекут осенью. Норвежец считает, что его соотечественник мог бы прийти ему на смену.

"Уле не рассматривает себя в качестве президента Международного союза биатлонистов. На сегодня он действующий спортсмен, и все будет зависеть от того, какое решение он примет для себя после сезона", - сказала Домрачева.

Биатлонистка в пятницу победила в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени.

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