Домрачева: Бьорндален пока не собирается участвовать в выборах президента IBU

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Уле- Эйнар Бьорндален пока не собирается участвовать в выборах президента Международного союза биатлонистов (IBU), которые пройдут осенью этого года. Об этом журналистам рассказала супруга 44-летнего спортсмена, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Полномочия действующего президента IBU Андерса Бессеберга, который бессменно руководит организацией с 1993 года, истекут осенью. Норвежец считает, что его соотечественник мог бы прийти ему на смену.

"Уле не рассматривает себя в качестве президента Международного союза биатлонистов. На сегодня он действующий спортсмен, и все будет зависеть от того, какое решение он примет для себя после сезона", - сказала Домрачева.

Биатлонистка в пятницу победила в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени.